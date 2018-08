BMW fängt Feuer und brennt aus

Die Feuerwehr Trostberg rückte am Donnerstag zu dem Fahrzeugbrand aus. − Foto: Lucia Frei Die Feuerwehr Trostberg rückte am Donnerstag zu dem Fahrzeugbrand aus. − Foto: Lucia Frei



Aus bislang unbekannten Gründen hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein roter BMW, der auf der Pechleraustraße in Trostberg geparkt war, Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Eine Anwohnerin hatte die Flammen in dem Auto festgestellt und den Notruf gewählt. Als die Freiwillige Feuerwehr Trostberg eintraf, war das Feuer bereits erloschen. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. − red