Missbrauch der Nachbarskinder: Rosenheimer erhält Haftstrafe

Das Landgericht Traunstein hat einen 62-jährigen Mann aus Rosenheim wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Mädchen zu einer Haftstrafe verurteilt. −Symbolfoto: dpa Das Landgericht Traunstein hat einen 62-jährigen Mann aus Rosenheim wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Mädchen zu einer Haftstrafe verurteilt. −Symbolfoto: dpa



Das Landgericht Traunstein hat einen 62-jährigen Rosenheimer am Freitag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Nachbarstöchtern zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. In einem zivilrechtlichen Vergleich einigten sich der Mann und die Eltern der Kinder zudem auf ein Schmerzensgeld von 12 500 Euro, wie der Anwalt des Mannes, Harald Baumgärtl, sagte. Die Zahlung habe sein Mandant bereits zuvor im Wege eines Täter-Opfer-Ausgleichs angeboten und sich für die Taten entschuldigt. "Er hat alles getan, um das Unrecht, das er erzeugt hat, so weit abzumildern wie möglich", sagte der Anwalt.

Der 62-Jährige war laut Baumgärtl mit der Nachbarsfamilie freundschaftlich verbunden. Die beiden Kinder besuchten ihn zum Spielen. Dabei kam es im vergangenen Jahr zu dem Missbrauch der damals fünf und sieben Jahre alten Mädchen. Die Anklage hatte ihm mindestens zwei Fälle zwischen Juli und Dezember 2017 vorgeworfen.

Der Mann, der sonst in München lebte, habe in Rosenheim sein ehemaliges Elternhaus gelegentlich genutzt. Nach den Vorfällen habe er sich nun entscheiden, das Anwesen zu verkaufen, sagte Baumgärtl. − dpa