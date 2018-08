Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Schwarzerberg

An der Kreuzung am Schwarzerberg in Trostberg hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. − Foto: Frei An der Kreuzung am Schwarzerberg in Trostberg hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. − Foto: Frei



Die Kreuzung stellt laut Statsitik keinen Unfallschwerpunkt dar, nun hat sich am Schwarzerberg, wo die Staatsstraße 2091 auf die Bundesstraße 299 trifft, doch ein Unfall ereignet.Wie die Polizei meldet, wollte eine 62-jährige Frau aus Hannover am Freitag gegen 16 Uhr vom Krankenhaus her kommend nach links in Richtung Ortsmitte Trostberg einbiegen. Ein Lkw-Fahrer, der aus Richtung Altenmarkt kam, hatte ihr angedeutet, dass er sie einfahren lassen wird. Die Frau bog mit ihrem Auto auf die Vorfahrtsstraße ein, übersah dabei jedoch den Wagen eines 62-jährigen Trostbergers, der in Richtung Altenmarkt fuhr.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 11.000 Euro. Die Hannoveranerin erwartet ein Bußgeldverfahren, das unter anderem ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt in Flensburg vorsieht. − red