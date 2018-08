Unfallverursacher flüchtet zu Fuß, weil er mit Haftbefehl gesucht wird

Nach dem Unfall ist der Verursacher geflohen und hat sich in der Nähe ein Taxi genommen. − Foto: FDL/BeMi Nach dem Unfall ist der Verursacher geflohen und hat sich in der Nähe ein Taxi genommen. − Foto: FDL/BeMi



Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, gegen 9 Uhr in Schnaitsee (Lkr. Traunstein) ereignet hat, haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen. Die Unfallflucht des Verursachers, der wegen mehrerer Haftbefehle gesucht wurde, löste eine Suchaktion aus, die am Bahnhof Traunstein endete.

Der 41-jährige Fahrer überquerte mit seinem Ford Mondeo mit Wiener-Kennzeichen die Rumeringer-Kreuzung von Schnaitsee in Richtung Peterskirchen. Dabei übersah er, dass eine 26-jährige Altenmarkterin, die mit ihrem Seat Ibiza, von Waldhausen in Richtung Harpfing fuhr, Vorfahrt hatte. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt.

Noch bevor die Polizeistreife den Unfallort erreichte, suchte der 41-Jährige jedoch zu Fuß das Weite. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnte seine Identität dennoch festgestellt werden, ebenso der Grund seiner Flucht. Der Mann, über den die Polizei nur bekannt gibt, dass er Deutscher ist, wurde wegen mehrerer Haftbefehle gesucht. Ferner war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und die österreichischen Kennzeichen an seinem Auto waren gestohlen.

Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Erfolg brachte jedoch die telefonische Ermittlung. Die Beamten rekonstruierten, dass sich der Täter in der Nähe der Unfallstelle von einem Taxi abholen ließ. Ziel war der Bahnhof Traunstein. In Koordination mit der Polizeiinspektion Traunstein, konnte der Täter am Bahnhof widerstandlos verhaftet werden. Der Täter hat sich nun wegen einer Fülle an Straftaten zu verantworten, die bereits vorliegenden Haftbefehle wurden vollstreckt.

Die Feuerwehren Kirchstätt und Schnaitsee waren indes mit 30 Kräften im Einsatz, sie reinigten die Unfallstelle und regelten den Verkehr. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden teilweise gesperrt. − pnp