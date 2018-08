Tolle Stimmung ums Hochschloss

Tolle Stimmung am Steiner Hochschloss: Das alte Gemäuer, die Lichter, die Musik und die Umgebung boten ein fantastisches Ambiente für das Waldfest. − Fotos: Janschke Tolle Stimmung am Steiner Hochschloss: Das alte Gemäuer, die Lichter, die Musik und die Umgebung boten ein fantastisches Ambiente für das Waldfest. − Fotos: Janschke



Viel los war am Samstag ab 17 Uhr am Steiner Hochschloss beim Waldfest des Arbeitervereins Stein. Nachdem das Fest in den vergangenen beiden Jahre kurzfristig hatte abgesagt werden müssen – einmal wegen des Wetters und einmal weil die Zufahrtsstraße in zu schlechtem Zustand war – stand der Veranstaltung in diesem Jahr nichts im Weg. Bei bestem Sommerwetter gab es stets eine lange Schlange an der Essensausgabe, und die Dirndlschaft, die sich um die Getränke kümmerte, kam mit den Bestellungen teilweise kaum hinterher.

"Es freut uns sehr, dass der Andrang doch so groß ist", erklärte Vereinsvorsitzende Rita Fenzl im Gespräch mit der Heimatzeitung, "das zeigt, wie beliebt unser Waldfest ist". Die Steinerin freute sich auch über den Besuch von Bürgermeister Klaus Ritter und dem Geschäftsführer der Schloßbrauerei, Stefan Haunberger.

Wie viel Arbeit und Organisationsaufwand hinter einer solchen Veranstaltung steckt, wurde im Gespräch immer wieder deutlich, wenn Helfer Rita Fenzl ansprachen, weil es etwas zu organisieren gab: Das Essen kommt so gut an, dass weitere Pappteller besorgt werden müssen, Besucher finden keinen Sitzplatz mehr, weitere Tische und Bänke müssen aufgebaut werden und vieles mehr. − jjMehr dazu lesen Sie am Montag, 6. August, in Ihrer Heimatzeitung.



Etwa 800 Gäste genossen die Atmosphäre am Steiner Hochschloss.