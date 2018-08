Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr

Mit dem Hinweis, sie wüssten mit Alkohol verantwortungsvoll umzugehen übergaben der Kreisvorsitzende des Arbeitskreises Polizei und Innere Sicherheit, Walter Ponath (Zweiter von links), und die GPA-Kreisvorsitzende Dr. Christine Ahlheim den Referenten Polizeioberrat Martin Irrgang (links) und Apotheker Lorenz Fakler je eine Flasche Wein. − Foto: Buthke Mit dem Hinweis, sie wüssten mit Alkohol verantwortungsvoll umzugehen übergaben der Kreisvorsitzende des Arbeitskreises Polizei und Innere Sicherheit, Walter Ponath (Zweiter von links), und die GPA-Kreisvorsitzende Dr. Christine Ahlheim den Referenten Polizeioberrat Martin Irrgang (links) und Apotheker Lorenz Fakler je eine Flasche Wein. − Foto: Buthke



Eine gemeinsame Veranstaltung des Arbeitskreises Polizei und Innere Sicherheit sowie des Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreises (GPA) der CSU stand unter der Überschrift "Schmerzpatienten im Straßenverkehr". Anlass sei die vor rund einem Jahr zugelassene Verschreibung von Cannabis für Schmerzpatienten, so die GPA-Kreisvorsitzende Dr. Christine Ahlheim. Walter Ponath, Kreisvorsitzender des Arbeitskreises Polizei und Innere Sicherheit, erklärte, die rechtliche Seite dieses Themas im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr sei nicht geklärt.

Der Traunsteiner Apotheker Lorenz Fakler erklärte, nicht nur Schmerzpatienten hätten Probleme im Straßenverkehr. Andere Präparate, besonders in Kombination, hätten eine "ordentliche Wirkung". Es sei erschreckend, wie viele Unfälle es aufgrund der Einnahme von Medikamenten gebe. Wer permanent Opioide einnehme, sei diese gewohnt wie ein Alkoholiker den Alkohol.

"Was bei den Cannabisblüten läuft, ist unglücklich", sagte Fakler. Er habe nichts gegen neue Therapien, wenn sonst kein Mittel mehr helfe. Bei den Cannabisblüten seien die Schmerzpatienten nur eine Randgruppe. In erster Linie seien es Junkies, die die Cannabisblüten auf Rezept haben wollen, weil diese geprüft seien und deshalb ihren Preis hätten. Jetzt gehe es um Grenzwerte im Blut, denn man müsse Teilnehmer am Straßenverkehr vor Menschen mit Rausch, ob durch Alkohol oder Drogen, schützen. − bjrMehr dazu lesen Sie am Montag, 6. August, in Ihrer Heimatzeitung.