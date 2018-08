Bezirk gibt 417000 Euro dazu

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (rechts) besichtigte das neue inklusive Wohnprojekt der Lebenshilfe Traunstein zusammen mit Geschäftsführerin Annemarie Funke und Lebenshilfe-Beiratsmitglied Rudolf Opitz. − Foto: Mix Bezirkstagspräsident Josef Mederer (rechts) besichtigte das neue inklusive Wohnprojekt der Lebenshilfe Traunstein zusammen mit Geschäftsführerin Annemarie Funke und Lebenshilfe-Beiratsmitglied Rudolf Opitz. − Foto: Mix



Bezirkstagspräsident Josef Mederer stattete dem neuen inklusiven Wohnprojekt der Lebenshilfe am Freitag einen Besuch ab. Der Bezirk Oberbayern fördert den Bau der drei Häuser mit 417000 Euro. "Menschen mit Behinderungen haben das Recht, in der Mitte der Gemeinschaft zu leben", sagte Mederer. Deshalb sei es dem Bezirk und ihm persönlich auch ein Herzensanliegen, dieses Projekt der Lebenshilfe zu fördern.

Notwendig geworden war der Neubau nicht zuletzt aufgrund der Ausführungen des neuen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes, denen die Wohnheime der Lebenshilfe Traunstein teilweise nicht mehr gerecht werden. Im Jahr 2016 wurde das Projekt auf den Weg gebracht und ist nun beinahe fertig.

In Haus 1 ist bereits die Verwaltung eingezogen, die bisher in Traunreut angesiedelt war. Haus 2 wird im August nach und nach belegt. Hier befinden sich Appartements für Menschen mit und ohne Behinderung sowie eine Wohntrainingsgruppe, die auf das selbstständige Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet wird. Ab September ziehen in Haus 3 24 Menschen mit Behinderung in die Wohngruppen ein.