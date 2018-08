"Wos is denn do am Uferlos?!": Rockmusik und Sonnenschirme

Zum zweiten Mal wurde es laut an der Traun. Ein zweites Mal wurden die Verstärker aufgedreht und die Sonnenschirme ausgepackt. Das "Wos is denn do am Uferlos?!" ging in die nächste Runde. Den Erfolg vom Vorjahr konnten die Veranstalter in diesem Jahr toppen. "Es war ursprünglich eine Schnapsidee", eröffnete Christian Latzelsperger die Veranstaltung. Er ist der Vorsitzende des Vereins "Vereinsheim Festung" und derjenige, der die Schnapsidee in die Realität umgesetzt hat.

Die rund 250 Besucher zeigten sich begeistert, fünf Bands unterschiedlicher Musikrichtungen gelang ein abwechslungsreicher Nachmittag.

Zum Auftakt spielte das Singer/Song-Writer-Duo Steffi und Andi. Danach wurde es mit Blank etwas härter. Mit The Last Gentlemen war auch eine Indie-Rock und Britt-Pop-Band vertreten. Als vorletzte Band stellte Shivering Fit unter Beweis, was man auf einer musischen Schule in Salzburg lernt. Und als Hauptact und Höhepunkt spielte die Band Allænd North. − ksch

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 7. August 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.