Allerheiligstes zur Salinenkirche gebracht

Mit einem feierlichen Festgottesdienst zum Patrozinium wurde am Sonntag der vorerst letzte Gottesdienst in der Traunsteiner Stadtpfarrkirche St. Oswald gehalten, denn bereits in dieser Woche beginnt die Innensanierung des Gotteshauses. Sie dauert voraussichtlich bis Herbst 2020 – "wenn nichts dazwischen kommt", so Kirchenpfleger Hannes Huber vorsichtig.

Während der rund zweieinhalbjährigen "Auszeit" von St. Oswald werden die Gottesdienste in der Salinenkirche in der Au gefeiert. Nach der Innensanierung wird die neue Hauptorgel auf der Empore eingebaut – bekanntlich der zweite Teil des Papst-Benedikt-Orgelwerks. Nach dem Gottesdienst wurde das Allerheiligste in einer Prozession zur Salinenkirche gebracht. Daran nahmen neben der Geistlichkeit die Stadtmusik Traunstein, die Gebirgsschützenkompanie Traunstein, einige Fahnenabordnungen und zahlreiche Gläubige teil.

Im Anschluss fand in der Anlage hinter der Salinenkirche unter den Schatten spendenden Bäumen das Pfarrfest statt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtmusik Traunstein, und für die Teilnehmer gab es reichlich zu essen und zu trinken. − bjr/Foto: Buthke