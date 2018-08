49 Bildungshungrige bei MdB Bärbel Kofler in Berlin

Auf Einladung der heimischen Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler (SPD, vorne, Dritte von links, in lila Bluse) sind 49 Bildungshungrige aus den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Altötting und Mühldorf für vier Tage nach Berlin gereist. Erste Höhepunkte waren eine Stadtrundfahrt sowie ein Besuch des Plenarsaals und der Kuppel im Reichstagsgebäude. Am Nachmittag wurde mit Führungen durch die Dauerausstellungen "Alltag in der DDR" und "Tränenpalast" die Zeit der Teilung Deutschlands und Berlins aufgearbeitet. Mit einer Schiffrundfahrt auf der Spree endete der ereignisreiche Tag. Am folgenden Tag genossen die Teilnehmer nicht nur eine Führung durch die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, sie besuchten auch das Deutsche Historische Museum und das Auswärtige Amt. Bei traumhaften Sommertemperaturen erkundeten einige Reisende abends die Stadt noch auf eigene Faust – sei es die Spree, den Alexanderplatz oder auch die Terrasse des Hotelrestaurants. − red/Foto: privat