Gefährlich und ärgerlich: Nach Partys Flaschen im Weitsee versenkt

Gefährlich und mehr als ärgerlich sind die Funde, die die Vorsitzende der Schnaitseer Wasserwacht, Senta Lechner, nach einem Tauchgang aus dem Weitsee gefischt hat: 44 Flaschen lagen im Wasser. "Das ist für mich richtig erschütternd. Wie können Badegäste am Weitsee sich nur so verhalten", sagt sie. Die Flaschen wurden am sogenannten letzten Steg aus dem Wasser gezogen. Zudem lag im Wald neben dem Steg einiges Altglas.

Dabei war es Zufall, dass die Flaschen gefunden wurden, denn der Steg wird nicht mehr von der Badeaufsicht überwacht. Senta Lechner aber wurde gebeten, ein Handy im Wasser zu suchen, und so schnorchelte sie los. Da habe sie den Müll bemerkt, und nachdem sie schon unterwegs war, habe sie diesen gleich eingesammelt.

Die Flaschen-Funde seien recht unterschiedlich gewesen. Einige hätten tief im Schlamm gesteckt, seien also schon länger im Weitsee. Darunter seien auch Cola-Flaschen gewesen, die mittlerweile gar nicht mehr hergestellt werden. Andere Flaschen lagen oben auf, wurden also kürzlich erst hineingeworfen.

Die Flaschen sind wohl Party-Hinterlassenschaften

Lechner vermutet, dass die Hinterlassenschaften hauptsächlich von nächtlichen Besuchern stammen, die auf dem Steg feiern und ihre leeren Flaschen vor dem Heimgehen einfach im See versenken.

Ob es an den anderen Stegen am Weitsee Flaschen-Probleme gibt, weiß Lechner noch nicht. Dort wurden noch keine Tauchgänge gemacht. Fakt sei aber: Am letzten Steg sei es schon häufiger zu Problemen gekommen. Er ist ein wenig abgelegen und nicht so frequentiert, denn dort könne man auch nicht so gut schwimmen. "Da waren wir vor ein paar Wochen schon und haben Scherben zusammengeklaubt", sagt die Vorsitzende. Generell sei die Wasserwacht heuer am Weitsee schon häufiger ausgerückt, um Müll einzusammeln, der rücksichtslos liegen gelassen worden ist.