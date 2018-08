Feuerwehr-Nachwuchs zeigt bei Nachtübung "Biss"

Den subtropischen Temperaturen dieser Tage trotzten die Burschen und Mädchen der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Traunreut und absolvierten diverse Einsatzübungen – und zwar Tag und Nacht. Während der Übungspausen gab es ein Programm mit Mahlzeiten, Freizeitbeschäftigungen, Tischtennis und Fußball, auch zwei Pools sorgten für die nötige Abwechslung und Erfrischung.

"Explosion am Traunreuter Bauhof, mehrere Personen verletzt beziehungsweise abgängig": So lautete die Alarmmeldung kurz nach Aufbau des Nachtlagers im Gerätehaus Traunreut. Den Jugendlichen bot sich vor Ort ein anspruchsvolles Szenario: Eine unter einem Container eingeklemmte Person und abwechselnde Explosionen, die schweißtreibendes und aufwändiges Arbeiten erforderte.

Dass man bei der Feuerwehr nicht nur mit Brand und Personenrettung beschäftigt ist, sondern auch Fahrbahnen zu reinigen hat, zeigte sich bei einer etwa 300 Meter langen Kiesspur am Gerätehaus in St. Georgen. Mit vereinten Kräften kehrten die Jugendlichen den Kies, den ein Anhänger zuvor verloren hatte, und mussten zudem "Schaulustige" besänftigen und davon abhalten, den Weg zu passieren – eine zusätzliche Aufgabe, die zum Leidwesen der Feuerwehrler immer öfter im Einsatzleben Realität wird.

Im Laufe der Nacht, am frühen Morgen und nochmals am Vormittag wurde der Nachwuchs dann noch mehrmals gefordert. Kreisbrandmeister Josef Walter lobte am Ende das saubere Arbeiten und den "Biss" aller Teilnehmer, die bei den heißen Temperaturen ihr Bestes gegeben hatten. − red