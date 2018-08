Große Pläne für die Austraße

Auch die Straße durch die Wasservorstadt soll Lkw-tauglich ausgebaut werden. Stadtrat Hans Glück lehnt das gesamte Projekt energisch ab. Es fehlt ohnehin noch die Zustimmung des Stadtrats. − Foto: Kenlly Zehentner Auch die Straße durch die Wasservorstadt soll Lkw-tauglich ausgebaut werden. Stadtrat Hans Glück lehnt das gesamte Projekt energisch ab. Es fehlt ohnehin noch die Zustimmung des Stadtrats. − Foto: Kenlly Zehentner



Stadtrat Hans Glück sieht den geplanten Ausbau des Kernwegenetzes der Stadt Tittmoning sehr kritisch, vor allem, was die Austraße betrifft. Diese über eine weite Strecke gekieste Straße, die in der Au etwa parallel der Bundesstraße 20 verläuft, soll laut der Baußmaßnahmenkarte der ILE in den nächsten fünf bis sieben Jahre einen "Lkw-Ausbau" erhalten. Das lehne er entschieden ab, machte Glück in der jüngsten Sitzung des Stadtrats deutlich.

Zu den vorgesehenen ILE-Projekten zum Ausbaus des Tittmoninger Kernwegenetzes merkte Hans Glück kritisch an: "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dieses Maßnahmenpaket beschlossen haben." Der Naturschutz sei bislang nicht eingebunden worden, und einige der auszubauenden Straßen führten durch sensible Gebiete. Nicht akzeptabel ist für Glück vor allem der in den nächsten fünf bis sieben Jahren geplante "Lkw-Ausbau" der Austraße. Diese führt laut Glück an einem FFH-Gebiet vorbei, außerdem befinde sich dort der Waldkindergarten. – Wie Bürgermeister Hans Schupfner gegenüber der Heimatzeitung ausführte, schließt der Ausbau auch die Straße durch die Wasservorstadt ein. Hintergrund des Lkw-Ausbaus sei, dass landwirtschaftliche Maschinen heute so groß wie Lastwagen sind, sagte Schupfner. Was die Wasservorstadt angeht, werde diese auch weiterhin der Freizeit und der Naherholung der Bürger dienen. − rgz