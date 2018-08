Endspurt beim Wasserleitungsbau

Die Straße zwischen dem Glötter Berg und der Abzweigung nach Dorfen hat die Firma Traun-Tiefbau nach der Verlegung der Wasserleitung wieder geschlossen. In den nächsten Tagen wird sie wieder freigegeben. Die Straße zwischen dem Glötter Berg und der Abzweigung nach Dorfen hat die Firma Traun-Tiefbau nach der Verlegung der Wasserleitung wieder geschlossen. In den nächsten Tagen wird sie wieder freigegeben.



Die Bauarbeiten für die neue Wasserversorgung von Trostberg kommen in den nächsten Wochen aufgrund der Urlaubszeit zwar etwas ins Stocken, "aber wir liegen gut im Zeitplan", versichert der Geschäftsführer der Stadtwerke Trostberg, Stefan Bratzdrum. Die Straße zwischen dem Glötter Berg und Kirchberg (Gemeinde Altenmarkt), die jetzt einige Wochen bis zur Abzweigung nach Dorfen gesperrt war, wird spätestens Ende dieser Woche wieder frei gegeben.

Die Firma Traun-Tiefbau hat den Graben für die Wasserleitungen bereits verfüllt und mit einer Trag- und Deckschicht versehen. Jetzt muss der Asphalt noch aushärten – bei der derzeitigen Hitze dauere das länger als sonst, erklärt Andi Funkner von der Tiefbau-Firma. Aber spätestens Ende der Woche kann das Straßenstück wieder befahren werden. Da der Untergrund in diesem Bereich felsig sei, hätten die Arbeiten etwas länger gedauert, so Bratzdrum. Und deshalb fehlt vor der Abzweigung nach Dorfen noch ein Stück Leitung. Dieses werde nach dem Betriebsurlaub der Baufirma fertig gemacht.



Auch der steile Hang zwischen der B304 bei Altenmarkt und Dorfen wurde bereits verrohrt. − Fotos: Frei Auch der steile Hang zwischen der B304 bei Altenmarkt und Dorfen wurde bereits verrohrt. − Fotos: Frei



Der letzte, etwa ein Kilometer lange Abschnitt des Leitungsbaus ist der zwischen dem jetzigen Ende an der Abzweigung nach Dorfen und der B304. Unter der Bundesstraße wurden die Leitungen hindurch gebohrt, und auch in dem steilen Hang hinauf in Richtung Dorfen liegen die Rohre bereits. Wenn diese Lücke geschlossen ist, steht die Zuleitung vom neuen Brunnen in der Hannslau bis zur Anschlussstelle Am Anger in der Schwarzau. Der neue Brunnen liegt auf Altenmarkter Gemeindegebiet, weil man im Trostberger Stadtgebiet keinen geeigneten Standort gefunden hatte. "Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altenmarkt ist sehr gut", lobt Bratzdrum.



In dem Schacht sind die Leitungen für Wasser und Strom zu sehen. In dem Schacht sind die Leitungen für Wasser und Strom zu sehen.



