Fünf Verletzte nach schwerem Unfall

Zwei Autos sind im Kreuzungsbereich gegeneinander geprallt und wurden in ein Maisfeld geschleudert. Fünf Personen wurden dabei verletzt. − Foto: Herbst



Ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos hat sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr an einem Tachertinger Unfallverschwerpunkt, einer Kreuzung nahe Brandstätt, ereignet. Eine 29-jährige Österreicherin übersah eine ebenfalls 29-Jährige aus Altenmarkt. Beide Fahrzeuge wurden mehrere Meter weit in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert.

Beide Fahrerinnen kamen jeweils schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Beifahrer im Unfallfahrzeug und die beiden Beifahrer im Auto der Altenmarkterin wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden mit etwa 20000 bis 25000 Euro Schaden. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Am Unfallort waren mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber aus Traunstein im Einsatz. Die Feuerwehr aus Tacherting war mit vier Einsatzfahrzeugen und 23 Personen vor Ort, die Wehr aus Emertsham mit zwei Fahrzeugen und rund zehn Feuerwehrlern und die aus Oberfeldkirchen mit einem Fahrzeug und acht Personen.

Die Kreuzung nahe Brandstätt ist schon seit Jahren Thema in der Gemeinde Tacherting. Bereits vor einigen Jahren wurde beschlossen, den Kreuzungsbereich ein Stück Richtung Emertsham zu verlegen, um die Stelle zu entschärfen. Da aber eine Kreisstraße in die Planung involviert ist, und so auch das Landratsamt mitentscheidet und -plant, verzögert sich das Vorhaben. − red