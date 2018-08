Zum 15. Mal durch Chiemsee geschwommen

Stolz auf seine Leistung, wenn auch etwas müde, ist der 89-jährige Franz Wiesholler. Er schwamm seit 1976 vom Chieminger Gemeindebereich aus insgesamt 15 Mal auf die Fraueninsel. − Foto: Humm Stolz auf seine Leistung, wenn auch etwas müde, ist der 89-jährige Franz Wiesholler. Er schwamm seit 1976 vom Chieminger Gemeindebereich aus insgesamt 15 Mal auf die Fraueninsel. − Foto: Humm



Ausnahmesportler Franz Wiesholler aus Chieming, er wird am 12. Oktober 90 Jahre alt, hat es wieder vom Seehäusl bei Stöttham aus geschafft, auf die Fraueninsel zu schwimmen. Begleitet wurde er - wie seit Jahren - auf der etwa sieben Kilometer langen Strecke vom Boot der Chieminger Wasserwacht. Heuer war Lukas Heller der Bootsführer, begleitet hat ihn Dominik Sorré. Mit dabei war zudem Wieshollers Nachbar Hermann Lehle, der ihn beim Schwimmen auf die Fraueninsel stets betreut.

Wiesholler sagte, 1976 sei er erstmals, noch von Chieming aus, überwiegend im Bruststil auf die Fraueninsel geschwommen. Er habe dafür knapp unter vier Stunden gebraucht. Zwischenzeitlich habe er seine Stilart verändert. Er lege die Strecke abwechselnd im Kraulen, Brustschwimmen und auf dem Rücken zurück.

Noch vor einigen Jahren benötigte er dazu gute drei Stunden. Jetzt im hohen Alter dauere es aber etwas länger. Zudem beeinflusse der Wind die eine oder andere zeitliche Verzögerung.

"Jetzt bin ich seit 1976 bereits 15 Mal auf die Fraueninsel geschwommen", sagte er und meinte noch, dies könnte nun das letzte Mal gewesen sein. Der sportliche Fast-Neunzigjährige erklärte, wie man so eine Strecke bewältigen kann. Bereits im Mai schwimmt er wöchentlich Runde um Runde im Tüttensee, geht immer wieder ins Hallenbad nach Ising und schwimmt auch regelmäßig im Chiemsee mehrere Kilometer. Zudem sei er mit beginnendem Frühjahr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Er fühle sich trotz seines hohen Alters noch immer topfit. − ohMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 7. August, in Ihrer Heimatzeitung.