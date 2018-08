Ex-Banker muss wegen 115-facher Untreue ins Gefängnis

Insgesamt 185.000 Euro hat der Ex-Banker in die eigene Tasche geschaufelt. Wegen 115-facher Untreue in besonders schwerem Fall muss der 66-Jährige jetzt fast drei Jahre in Haft. −Symbolfoto: dpa Insgesamt 185.000 Euro hat der Ex-Banker in die eigene Tasche geschaufelt. Wegen 115-facher Untreue in besonders schwerem Fall muss der 66-Jährige jetzt fast drei Jahre in Haft. −Symbolfoto: dpa



Einem 66-jährigen Ex-Banker und Handelsvertreter aus Waging vertrauten frühere Kunden Gelder an. Die Opfer sahen selten etwas von Ausschüttungen aus ihren Anlagen. Der frühere Filialleiter einer Bank im nördlichen Landkreis Traunstein steckte insgesamt 185.000 Euro in die eigene Tasche. Wegen 115-facher Untreue in besonders schwerem Fall verhängte das Schöffengericht am Amtsgericht Traunstein mit Richter Wolfgang Ott am Montag eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Der jetzige Rentner hatte sich "in allen Punkten schuldig bekannt" und "zutiefst bereut, das Vertrauen der Kunden auf das Schändlichste missbraucht zu haben".

2008 kündigte der Angeklagte, bereits verschuldet, bei seinem Arbeitgeber und machte sich als Finanzberater selbständig. Zu seinen Klienten zählten Kunden, die er von der Bank her seit Jahrzehnten kannte. Ab Sommer 2012 nutzte der 66-Jährige ihm übertragene Kontovollmachten, um Guthaben der Kunden für seine privaten Zwecke umzuleiten. 2016 flogen die Manipulationen auf.

