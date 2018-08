Kupfer vom Wehr-Dach gestohlen

−Symbolfoto −Symbolfoto



Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich zwischen Samstag und Sonntag in Altenmarkt (Landkreis Traunstein) ereignet. Ein Täter hat größere Mengen Kupfer vom Dach des Wasserkraftwerkes am Laufenauer Wehr gestohlen. Die Täter gingen den ersten Ermittlungen nach durchaus professionell vor und führten auch das zur Demontage der Kupferplatten notwendige Werkzeug mit, informierte die Polizei gestern. Offenbar wurden sie gestört, da nur ein Teil des Blechs abmontiert und zwei der bereits demontierten Platten am Tatort zurückblieben. Der Tatort befindet sich an der nördlichen Zufahrt zum Parkplatz der Liegewiese in der Laufenau.

Zeugen, die Hinweis auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trostberg unter Tel. 08621/ 9842-0 in Verbindung zu setzen. − red