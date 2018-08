22 Stunden auf der Strada del Sole – Buspanne nach Romwallfahrt

Auf einer Raststätte kurz hinter Rom ging plötzlich nichts mehr. Der Bus der Trostberger Wallfahrer-Gruppe hatte einen irreparablen Motorschaden und musste abgeschleppt werden. Auf einer Raststätte kurz hinter Rom ging plötzlich nichts mehr. Der Bus der Trostberger Wallfahrer-Gruppe hatte einen irreparablen Motorschaden und musste abgeschleppt werden.



"I steh in da Hitz’ an da Strada del sole", hat Rainhard Fendrich einst in seinem Song "Strada del Sole" gejammert – und davon können auch die Trostberger Minstranten ein Lied singen. Nach einer ereignisreichen, heißen Woche in Rom bei der Ministrantenwallfahrt hatten sie auf der Heimfahrt richtig Pech. Nur 30 Kilometer von Rom entfernt hatte der Bus einen Motorschaden, und die Reisenden mussten gut elf Stunden warten, bis es endlich weiterging.

Die Gruppe aus Trostberg mit Kaplan Michael Maurer brach am Donnerstagabend auf. Den größten Teil der normalerweise elfstündigen Fahrt wollten sie in der nicht ganz so heißen Nacht hinter sich bringen. Nach 30 Kilometern war zunächst noch einmal ein Stopp auf einer Raststätte eingeplant, um den Bus aufzutanken und eine WC-Pause einzulegen. Als nach ein paar Minuten alle bereit für die Weiterfahrt waren, ging plötzlich nichts mehr: Der Motor streikte. Es wurde der Bus-Pannendienst gerufen, der nach zwei Stunden eintraf. Die Mechaniker stellten dann eine ernüchternde Diagnose: Der Kompressor ist kaputt und eine Reparatur nicht möglich.

Es wurde viel telefoniert, um einen Ersatzbus aufzutreiben. Derweil taten Kaplan Maurer und die Begleiter ihr Möglichstes, um die Kinder bei Laune zu halten. Einige der Ministranten konnten schlafen, obwohl das Licht brannte und die Warnleuchte, die man nicht ausschalten konnte, lautstark Alarm machte. Die Klimaanlage hingegen ließ sich nicht einschalten. Bei nächtlichen 28 Grad im Freien zu nächtigen, war aufgrund der ständig an- und abfahrenden Lastwagen auf der stark frequentierten Raststätte nicht möglich; es gab außerdem weit und breit keine Wiese. Die Begleiter kostete es viel Nerven, die Kinder in Zaum zu halten und aufzupassen, dass sie nicht unter die Räder kamen.

Erst um 9.30 Uhr ging es nach einem Frühstück und Umpacken weiter in Richtung Heimat. Kaplan Michael Maurer versteht nicht, warum es zehn Stunden gedauert hat, einen Ersatzbus aufzutreiben. Erst als er sich an das Pilgerbüro wandte, gab es Hilfe, für die er sich ausdrücklich bedankt. Zeitgleich wurde ein heimischer Bus nach Italien geschickt, der die Wallfahrer auf der Strecke, bei Florenz, aufnahm. Hier hieß es dann erneut, umpacken, umsteigen und weiterfahren. Ein Stau blieb den Trostbergern erspart. Und so wurden sie um 20.30 Uhr müde und völlig erschöpft von Pfarrer Florian Schomers in der Schwarzau empfangen.

