Haft nicht angetreten: 34-Jährigen erneut mit Drogen erwischt

Die Handschellen klickten am Montag in Traunreut und Mühldorf. −Symbolfoto: hr Die Handschellen klickten am Montag in Traunreut und Mühldorf. −Symbolfoto: hr



Im Fahndungsnetz der Zivilen Einsatzgruppe Traunstein gelandet sind am Montag zwei verurteilte Straftäter, die nun im Gefängnis sitzen. Beide waren wegen Rauschgift mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ein 34-jähriger Traunreuter muss nun mindestens sieben Monate Haft absitzen, ein 24-jähriger Mühldorfer neun Monate.

Die zivilen Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Traunstein konnten den 34-jährigen Traunreuter in einer Wohnung festnehmen. Er war Mitte Juli zu einer siebenmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Traunreuter trat diese jedoch nicht an. Bei der Durchsuchung des Festgenommen fanden die Beamten dann noch eine geringe Menge Kokain und später in der Wohnung Marihuana. Es ergaben sich laut den Polizisten Indizien und Hinweise, dass der Traunreuter auch regen Handel mit Rauschgift betrieben hat.

Nun läuft ein erneutes Straf- und Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen wegen verschiedener Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Mann kam noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt Bernau, sitzt hier die nächsten sieben Monate ab und wartet dort auf den Ausgang seiner neuen Strafverfahren.

Die zweite erfolgreiche Festnahme können die Beamten der Zivilen Einsatzgruppe Traunstein in Mühldorf melden. Ein 24-jähriger Mühldorfer wurde vom Amtsgericht Mühldorf mit Haftbefehl gesucht. Im April ist er zu einer neunmonatigen Jugendstrafe auf Bewährung wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Der Mühldorfer hielt sich jedoch nicht an diese Bewährung und wurde straffällig.

Am Montagnachmittag klickten auch für ihn die Handschellen und die zivilen Polizisten nahmen ihn an seiner Arbeitsstelle fest. Hier zeigte er sich völlig überrascht und ließ sich mit gesenktem Kopf widerstandlos festnehmen. Er wird nun die nächsten neun Monate in der Justizvollzugsanstalt Mühldorf verbringen. − red