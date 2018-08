Feuerwehren bislang von Hitze-Einsätzen verschont

Stark erhöht ist die Brandgefahr an Bahndämmen, weil die Sonneneinstrahlung dort sehr intensiv ist. − F.: vol Stark erhöht ist die Brandgefahr an Bahndämmen, weil die Sonneneinstrahlung dort sehr intensiv ist. − F.: vol



Die seit Wochen anhaltende Hitzewelle und die damit einhergehende Trockenheit mit hoher Flächen- und Waldbrandgefahr hat die Feuerwehren im Landkreis Traunstein bislang noch vor keine besonderen Herausforderungen gestellt. Von Einsätzen mit Wald-, Böschungs- und Flächenbränden oder der Durchführung von Trinkwassertransporten blieben die hiesigen Floriansjünger bisher verschont.

"Die erfreuliche Einsatzflaute darf nicht dazu führen, dass die im Landkreis Traunstein lauernden Gefahren ernst genommen werden müssen", betont Kreisbrandrat Christof Grundner. Er bittet die Bürger um Mitarbeit beim vorbeugenden Brandschutz. "Wenn wenige Verhaltensregeln beachtet werden, sind Brände in Wald und Flur weitgehend ausgeschlossen." Schon ein einzelner Funke, eine weggeworfene Zigarettenkippe oder eine die Sonnenstrahlen bündelnde Glasscherbe könnten Gras, Nadelstreu, Zweige und Reisig entzünden, mit verheerenden Folgen für Mensch und Natur. Grundner weist darauf hin, dass das Rauchen im Wald von Anfang März bis Ende Oktober generell verboten ist. Auch darf in Wäldern und an Waldrändern kein offenes Feuer entfacht werden.

Sollte es dennoch zu einem Feuer kommen, fordert der Kreisfeuerwehrchef dazu auf, die Feuerwehr sofort über die Notrufnummer 112 zu alarmieren. − vol

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 9. August 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.