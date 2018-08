Mehr Obst als die Bäume tragen können

Ein abgebrochener Ast auf Sepp Niederbuchners Hof in Chieming. Die Bäume können die Last der Früchte nicht tragen. − Foto: Niederbuchner Ein abgebrochener Ast auf Sepp Niederbuchners Hof in Chieming. Die Bäume können die Last der Früchte nicht tragen. − Foto: Niederbuchner



Während viele Landwirte über die anhaltende Hitze klagen und erhebliche Dürreschäden in Kauf nehmen müssen, sieht die Lage bei den Obstbauern deutlich entspannter aus. Sie können sich über eine besonders üppige Ernte freuen. Die Früchte sind sogar rund zwei Wochen früher reif als üblich.

Im vergangenen Jahr zerstörte der Spätfrost viele Blüten, dann kam auch noch der Regen und die Bienen blieben fern, so Markus Breier, Fachberater für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamts Traunstein. Das Ergebnis: Die schlechteste Ernte seit Jahren. Im Gegensatz dazu herrschten heuer perfekte Bedingungen. Das warme, sonnige und trockene Wetter in der Blütezeit sei ideal gewesen, erklärt Breier. Aufgrund der Missernte des vergangenen Jahres hätten die Bäume außerdem jede Menge Energie.

Doch nicht überall profitieren die Obstbauern von der anhaltenden Trockenheit. "In Unterfranken, wo der Boden eher kiesig ist, haben sie deutlich mehr Probleme", meint Breier. Der Grund: Kiesiger Boden speichert im Gegensatz zum im Landkreis Traunstein vorherrschenden Lehmboden kaum Wasser. "Außerdem haben wir hier den Vorteil, dass die Alpen als Wolkenbarriere fungieren", erklärt Breier. So regne es im Alpenvorland noch deutlich mehr als anderswo, und die Auswirkungen der Dürre seien nicht ganz so extrem. "Ein gescheiter Regen gehört trotzdem her", sagt der Fachberater. − lheMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 8. August, in Ihrer Heimatzeitung.