Toter Mann im Chiemsee gefunden

Ein lebloser Mann ist am Dienstagabend im Chiemsee bei Chieming (Landkreis Traunstein) entdeckt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage der PNP.

Laut Polizeiangaben wurde am Dienstagabend kurz nach 17 Uhr im Bereich des Chiemseeufers in Chieming ein im See treibender Mann entdeckt. Badegäste reagierten sofort und zogen den Mann aus dem Wasser. Ein zufällig anwesender Azrt begann mit Reanimationsmaßnahmen, diese blieben jedoch erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 76-Jährigen aus dem Landkreis Traunstein.

Die Kripo Traunstein hat Ermittlungen übernommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. − pnp