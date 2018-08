Nach Unfall: Zeugen gesucht

−Symbolfoto dpa −Symbolfoto dpa



Ein BMW-Motorradfahrer ist am gestrigen Mittwoch gegen 7.45 Uhr mit seinem Sozius auf der B304 von Obing (Landkreis Traunstein) kommend in Fahrtrichtung Altenmarkt gefahren und hat einen Unfall verursacht. Im Ausgangsbereich einer Rechtskurve scherte er kurz vor Neustadl auf die Gegenfahrspur aus, um mehrere Autos und einen Sattelzug zu überholen. Obwohl er den weiteren Straßenverlauf nicht mehr überblicken konnte, versuchte er seinen Überholvorgang abzuschließen. Ein zeitgleich entgegenkommender Audi A3, den ein 33-jähriger Trostberger fuhr, konnte zwar einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er stark abbremste und nach rechts ins Bankett auswich, verlor dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrspur und streifte mit der linken Fahrzeugseite den Sattelzug, der von einem 46-jährigen Türken gelenkt wurde. Der Audi kam stark beschädigt nach mehreren Metern mittig auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Obwohl der Motorradfahrer den Verkehrsunfall bemerkt haben musste, fuhr er weiter in Richtung Altenmarkt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der flüchtige Motorradfahrer war, so berichteten es Zeugen der Polizei Trostberg, mit einem auffallend gekleideten Sozius unterwegs. Dieser trug einen schwarzen Helm, ein kurzärmliges T-Shirt und führte auf dem Rücken einen olivfarbenen Rucksack, möglicherweise von der Bundeswehr, mit sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Trostberg, Tel. 08621/ 9842-0, zu melden. − red