Hundekot in der Wiese: "Kühe können todkrank werden"

Mit diesem Schild macht die Brauerei Stein auf das Problem aufmerksam. − Foto: mix Mit diesem Schild macht die Brauerei Stein auf das Problem aufmerksam. − Foto: mix



Hundekot gehört nicht auf die Wiese, er kommt sonst ins Futter für Kühe und kann diese schwer schädigen. Leider denken Hundebesitzer oft nicht an die möglichen Folgen und lassen ihre Lieblinge ihr Geschäft in den Wiesen verrichten, wie sich jetzt in Stein ander Traun (Lkr. Traunstein) wieder gezeigt hat.

Die Schlossbrauerei Stein hat an einem ihrer Grundstücke in Stein a. d. Traun ein Schild aufgestellt und verweist darauf, dass dies keine Hundewiese und schon gar keine Hundetoilette ist. Die Wiese ist im Besitz der Brauerei, aber an Landwirt Paul Obermeier verpachtet. Dieser muss immer wieder feststellen, dass das Gras, das er als Futter für seine Tiere benötigt, verunreinigt ist.

Wenn Kühe eine Wiese abgrasen, machen sie um Hundehaufen einen Bogen, sie würden das niemals fressen. Doch wenn die Wiese gemäht und dabei das Gras zerkleinert wird, verteilt sich der Unrat auf einen größeren Bereich im Futter und wird mitgefressen. Die Kühe können davon Durchfall bekommen und trächtige Kühe sogar ihr Kälbchen verlieren. "Sie können todkrank werden", erklärt Paul Obermeier.

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 9. August, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.