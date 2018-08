Nach Unfall kommt Bewegung in die Planung

Aus der Ferne sieht es aus, als ob die Straße einfach ohne Unterbrechung weitergeht. Weil aber Stopp-Schilder an der Kreuzung stehen, ist laut Polizei für die nötige Sicherheit gesorgt. Die verlegte Kreuzung soll an der Kapelle rechts vorbeiführen. − Foto: Pfingst Aus der Ferne sieht es aus, als ob die Straße einfach ohne Unterbrechung weitergeht. Weil aber Stopp-Schilder an der Kreuzung stehen, ist laut Polizei für die nötige Sicherheit gesorgt. Die verlegte Kreuzung soll an der Kapelle rechts vorbeiführen. − Foto: Pfingst



Dass sich bei Brandstätt in Tacherting (Landkreis Traunstein) die Gemeindestraße mit der die Kreisstraße TS 24 kreuzt, ist für viele überraschend, darum ist diese Stelle in den Augen von Sebastian Lipp, Kommandant der Emertshamer Feuerwehr, ein Unfallschwerpunkt in der Region. "Zwei Mal im Jahr sind wir hier mindestens im Einsatz", sagt er. Dass das aber nur die Spitze des Eisbergs ist, wisse ein Bauer, dessen Feld an die Straße angrenzt, so Lipp. Ihm zufolge sei es bestimmt ein bis zwei Mal die Woche der Fall, dass jemand über die Kreuzung "drüberschießt". Meistens gehen die Vollbremsungen glimpflich aus, dann kreuzen auf der TS24 keine Fahrzeuge.

Am Sonntagmittag aber war das anders. Da hat eine 29-Jährige aus Österreich eine 29-Jährige aus Altenmarkt übersehen. Beide Fahrzeuge wurden mehrere Meter in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert; die Autos hatten nur noch Schrottwert, und fünf Personen wurden verletzt (wir berichteten). Besonders dramatisch: Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass eine der Beifahrerinnen aus dem nördlichen Landkreis Traunstein schwanger war und schwer verletzt wurde. Nach Informationen der Heimatzeitung hat sie nach dem Unfall im Krankenhaus frühzeitig entbunden.

Nach dem Unfall kommt nun Bewegung in den Plan, die Kreuzung umzubauen. Ziel sei es, 2020 mit dem Bau zu beginnen, lässt das Landratsamt verlauten. Bis es soweit ist, will die Gemeinde eine Verkehrsschau organisieren und überlegen, ob man das Stoppschild ein wenig weiter nach vorne versetzen kann. Eine Verkehrsschau könne, so Polizeihauptkommissar Feigt, einmal im Jahr gemacht werden und müsse von der Gemeinde in Auftrag gegeben werden. Ob es nach einer Schau mehr Warnschilder gibt oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung, darüber ist sich Feigt nicht sicher. Er und seine Kollegen kennen die Stelle, und Feigts Ansicht nach – und auch nach der des Landratsamtes – ist sie mit je zwei Stop-Schildern an jeder Kreuzungsseite ausreichend beschildert. Für weitere Aktionen sei die Unfallzahl an dieser Stelle zu niedrig.

