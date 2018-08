Ein Moment für Nachhaltigkeit

Dieses Foto kursiert gerade im Internet. Was es damit auf sich hat, wird nicht auf den ersten Blick deutlich. − Fotos: red/Pfingstl Dieses Foto kursiert gerade im Internet. Was es damit auf sich hat, wird nicht auf den ersten Blick deutlich. − Fotos: red/Pfingstl



Dieses Foto kursiert derzeit im Netz. Auf Facebook und Instagram ist es zu sehen und auch einige Seebrucker haben den Begriff "Moments" schon einmal irgendwo gehört. Auf kleinen Holzstücken im Scheckkartenformat ist das Wort in schwungvollen Lettern aufgedruckt. Darüber steht 11.08.2018, darunter "Festival/Chiemsee/Seebruck", daneben ist eine Getreideähre abgebildet. Außerdem gibt es ein kryptisches Video und Fotos vom Chiemsee – immer mit dem entsprechenden Logo versehen, immer ein wenig rätselhaft und die Neugierde weckend.

Hinter "Moments" versteckt sich Bernd Söldner, der von allen nur Bollé genannt werden will. Er steht im Seebrucker Strandbad und repariert mit seinen Helfern gerade eine Leiter. Andere schrauben Holzbretter an Pfosten, die sie zuvor in den steinigen Boden getrieben haben. Wenn Bollé anfängt zu erzählen, was er hier auf die Beine stellt, erklärt er erst einmal was "Moments" nicht ist. "Es ist keine Discoparty und keine Saufveranstaltung", sagt er. Die Leute sollen den Müll nicht irgendwo hinwerfen, und "es ist kein reines Musikfestival". Dann aber verrät er doch, was es damit auf sich hat: Am besten könnte man "Moments" als Tagesfestival beschreiben. Ein Fest, das am Samstag ab 13 Uhr im Strandbad Seebruck steigt, bei dem DJs aus der Region und aus München auftreten, bei dem Nachhaltigkeit im Fokus steht und zu dem die Veranstalter etwa 1000 Gäste erwarten.



