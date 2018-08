Täglich acht Stunden gießen

Dass es in Trostberg trotz der Dürre so schön blüht und grünt wie hier auf dem Caroplatz, ist dem Bauhofmitarbeiter Andreas Brandstetter zu verdanken, der täglich acht Stunden lang mit dem Tankwagen unterwegs ist. − Foto: Frei Dass es in Trostberg trotz der Dürre so schön blüht und grünt wie hier auf dem Caroplatz, ist dem Bauhofmitarbeiter Andreas Brandstetter zu verdanken, der täglich acht Stunden lang mit dem Tankwagen unterwegs ist. − Foto: Frei



Wer einen Garten oder Kübelpflanzen hat, der weiß, dass die Dürre der vergangenen Wochen viel Arbeit bedeutet. Auch das öffentliche Grün in Trostberg, also die Sportstätten, das Freizeitzentrum, Blumenbeete, Bäume, Verkehrsinseln, der Friedhof und so weiter, muss täglich gegossen werden. Der Bauhofmitarbeiter Andreas Brandstetter ist derzeit ausschließlich dafür acht Stunden lang mit seinem Tankwagen unterwegs.

2000 Liter Wasser fasst der Tankwagen, sechs bis sieben Mal am Tag muss Brandstetter zurück zum Bauhof, um Leitungswasser nachzufüllen. Und damit ist der Sportplatz noch gar nicht berücksichtigt. Im Jahnstadion in Trostberg gibt es zwar eine Beregnungsanlage, aber mit dieser kann laut Bauhofleiter Alois Englbrechtinger immer nur ein Platz bewässert werden. Besonders viel Wasser bräuchten die erst kürzlich gepflanzten Hecken und die Kugelbäume auf dem Friedhof, sagt der gelernte Gärtner Brandstetter. Und besonders unangenehm sei die Verkehrsinsel auf Höhe der Papierfabrik Hamburger Rieger. An der engen Straßenstelle stelle er mit seinem Tankwagerl eine Verkehrsbehinderung dar, was viele Auto- und Lkw-Fahrer mit Schimpftiraden kommentierten.

Brandstetter hat mit seiner überdimensionalen Gießkanne gerade in diesem Sommer einen großen Anteil an der erfolgreichen Arbeit des Bauhofs. Wenn er nach den acht Stunden bewässern und berieseln abends nach Hause kommt, geht er erst einmal in seinen Garten – und gießt. "Dafür brauche ich dann die Taschenlampe, weil es schon dunkel ist", erzählt er lachend.

