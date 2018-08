Auto erfasst Radfahrer (12) - schwerst verletzt

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) ereignet. − Foto: FDL/Lamminger Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) ereignet. − Foto: FDL/Lamminger



Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 12 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) schwerst verletzt worden. Der Urlauber aus Augsburg überquerte gegen 19.45 Uhr mit seinem Rad die Staatsstraße 2104 bei Gaden. Zur gleichen Zeit fuhr eine Eine 22-Jährige aus Traunstein mit ihrem Auto auf der Straße in Richtung Schönram.

Aus bisher unbekannter Ursache erfasste die junge Frau den 12-Jährigen. Er wurde einige Meter über die Fahrbahn geschleudert und so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Er wurde anschließend auf die Intensivstation des Klinikums Traunstein gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete die Erstellung eines unfalltechnischen sowie unfallanalytischen Gutachtens an. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle. Das Auto sowie das Fahrrad wurden sichergestellt.

Wie schwer der Bub genau verletzt ist, ist laut Polizei derzeit noch unbekannt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und leiteten den Verkehr großräumig um. Die Straße war für über zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Laufen geführt. − pnp