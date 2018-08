Rauchentwicklung in Traunreuter Hochhaus - Verletzte

In einem Traunreuter Hochhaus hat sich am Donnerstagmorgen starker Rauch entwickelt. − Foto: Reichgruber In einem Traunreuter Hochhaus hat sich am Donnerstagmorgen starker Rauch entwickelt. − Foto: Reichgruber



Zu einem sechsstöckigen Wohnhaus in der Hofer Straße in Traunreut sind die Feuerwehren Traunreut und Traunwalchen am Donnerstagvormittag ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich in einer Wohnung im zweiten Stock plötzlich starker Rauch. Nach ersten Erkenntnissen wurden laut Einsatzleitung drei Bewohner verletzt, weil sie Rauch eingeatmet hatten.

Die Feuerwehr ist derzeit mit Atemschutz im Gebäude. Neben den Feuerwehren sind auch zwei Rettungswagen im Einsatz.