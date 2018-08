Lebenshilfe-Bau in Seeon im Zeitplan

Zimmerermeister Arno Wagner (links) sprach in luftiger Höhe den Richtspruch. Zimmerermeister Arno Wagner (links) sprach in luftiger Höhe den Richtspruch.



Der Neubau des Wohnangebotes für Menschen mit Beeinträchtigung der Lebenshilfe Traunstein gGmbH in Seeon liegt voll im Zeitplan und soll Mitte nächsten Jahres bezugsfertig sein. Dies wurde bei der Hebfeier am Mittwochnachmittag deutlich. Der 2,9 Millionen Euro teure Neubau am Sportplatz bietet künftig Platz für 16 Bewohner in zwei Gruppen und wird als Ersatzbau für das angemietete Wohnheim an der Werlinstraße errichtet, das nach den neuesten Richtlinien des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nicht mehr dauerhaft betrieben werden kann.

Arno Wagner von der Zimmerei Reiter sprach den traditionellen Richtspruch, mit dem er dem Haus Schutz "vor Wassernöten, Sturm und Blitzen" sowie den Bauherren, der Belegschaft und den künftigen Bewohnern "Gesundheit, Heiterkeit und Frieden" wünschte. Er leerte ein Wasserglas und warf es anschließend zur Besiegelung zu Boden. − mix



