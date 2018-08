Venedigs jüngster Meisterdieb: Jugendtheater auf der Bühne

Bo, Prosper, Wespe, Riccio und Mosca finden etwas über Scipio, den Anführer einer Kinderdiebesbande, heraus – etwas Überraschendes, das ihnen nicht gefällt... − Foto: Ortner Bo, Prosper, Wespe, Riccio und Mosca finden etwas über Scipio, den Anführer einer Kinderdiebesbande, heraus – etwas Überraschendes, das ihnen nicht gefällt... − Foto: Ortner



Szene eins: Zwei Kinder sind auf der Flucht. Szene zwei: Ein Ehepaar ist auf der Suche nach zwei Kindern. Szene drei: Ein Kind mit venezianischer Maske ist auf Diebestour. Wie bereits bei "Krabat" setzt das Jugendtheaterensemble "Einfach mia" auch bei "Herr der Diebe" von Cornelia Funke eine spannende Jugenderzählung eindrucksvoll und mit wenig bühnentechnischem Aufwand in bewegte Bilder um. Erst nach und nach setzte sich in den beiden Aufführungen in der Kulturfabrik "Nuts" aus den zahlreichen, wechselnden Szenen die ganze Geschichte wie ein Puzzle zusammen – mit einigen überraschenden Wendungen.

Nach der überaus gelungenen Sommerpremiere finden weitere Aufführungen an den Sonntagen, 7. und 21. Oktober, jeweils um 15 Uhr in der Kulturfabrik "Nuts" in Traunstein statt. − om

