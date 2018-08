Nach schwerem Unfall bei Waging: Radfahrer (12) erliegt Verletzungen

Nach dem tragischen Unfall am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) ist der zwölfjährige Radfahrer gestorben. − Foto: FDL/Lamminger Nach dem tragischen Unfall am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) ist der zwölfjährige Radfahrer gestorben. − Foto: FDL/Lamminger



Ein zwölfjähriger Radfahrer aus Augsburg ist nach dem schweren Unfall am Mittwochabend in Waging am See (Landkreis Traunstein) an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Der Junge hatte am Mittwoch gegen 19.45 Uhr mit seinem Rad die Staatsstraße 2104 bei Gaden überquert. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-Jährige aus Traunstein mit ihrem Auto auf der Straße in Richtung Schönram. Aus bisher unbekannter Ursache erfasste die junge Frau mit ihrem Wagen den Zwölfjährigen. Er wurde einige Meter über die Fahrbahn geschleudert und so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Er wurde anschließend auf die Intensivstation des Klinikums Traunstein gebracht.

Zur Klärung der Umstände dieses tragischen Verkehrsunfalls hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. − pnp