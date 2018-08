Ursel und Manfred Kuhne haben in 60 Ehejahren viel geschaffen

Ursel und Manfred Kuhne haben Diamantene Hochzeit gefeiert. − Foto: cw Ursel und Manfred Kuhne haben Diamantene Hochzeit gefeiert. − Foto: cw



Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit durften in Palling (Lkr. Traunstein) Ursel und Manfred Kuhne mit ihren zwei Kindern und deren Familien, darunter vier Enkel und sechs Urenkel, feiern. Das Jubelpaar kann auf 60 gemeinsame Ehejahre zurückblicken.

Ursel Deutschmann von der gleichnamigen Gärtnerei in Palling und der Steinmetz Manfred Kuhne hatten sich einst bei der Hochzeit von Verwandten in Taubenheim im schlesischen Bautzen kennengelernt. Dort war Manfred Kuhne zur Welt gekommen und Ursel Deutschmann stammt aus dem nahe gelegenen Leubusch.

In den 50er-Jahren siedelte die Familie Deutschmann nach Bayern um. Nach der Eheschließung wohnte das Ehepaar Kuhne zunächst bei der Gärtnerei Deutschmann, wo die beiden auch in der Gärtnerei gearbeitet haben. Später hatte Ursel Kuhne in Trostberg einen Blumenladen eröffnet, den sie bis in die 90er-Jahre betrieben hat – viele Trostberger erinnern sich vermutlich noch gut an "Blumen Kuhne". − cw

