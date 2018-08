Den Wildpflanzen auf der Spur

Was wächst denn da? Was blüht denn hier? Bei der Kräuterwanderung am 11. August dreht sich alles um die Welt der Wildpflanzen. − Foto: Carola Westermeier / Stadt Traunstein Was wächst denn da? Was blüht denn hier? Bei der Kräuterwanderung am 11. August dreht sich alles um die Welt der Wildpflanzen. − Foto: Carola Westermeier / Stadt Traunstein



Bei der Kräuterwanderung am morgigen Samstag, 11. August 2018, dreht sich alles um die Welt der Wildpflanzen. Ab 14 Uhr lädt die Kräuterpädagogin Daniela Spies zum Erfahren, Entdecken und Erschmecken ein. Treffpunkt für die rund dreistündige, leichte Tour ist am Parkplatz des Waldkindergartens Surberg. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info unter Tel. 0861/65500 oder per E-Mail an touristinfo@ stadt-traunstein.de entgegen. − red/Foto: Westermeier