Zwei Kinder nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurden zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2357 zwischen Kienberg und Trostberg. Nach ersten Erkenntnissen unseres Reporters an der Unfallstelle war eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf der Rücksitzbank in Richtung Trostberg unterwegs. Gegen 7.45 Uhr kam das Auto auf Höhe Allerting in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Renault rutschte in einen Graben, verfing sich dort und drehte sich nochmals um die eigene Achse. Hierbei wurden die beiden Kinder leicht verletzt.

Nach der Erstversorgung wurden sie vom BRK zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Trostberg gefahren. Die Mutter blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Oberfeldkirchen war zur Verkehrsregelung mit neun Einsatzkräften am Unfallort. Der Pkw wurde abgeschleppt. − red