"Gesundheit geht vor": Bürgermeister Häusl tritt ab

Der Waginger Bürgermeister Herbert Häusl wird aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme und dauernder Schmerzen nicht mehr ins Amt zurückkehren. −Foto: Eder



Bürgermeister Herbert Häusl, der zuletzt über Monate hinweg in ärztlicher Behandlung war, beziehungsweise auf Reha weilte, wird nicht mehr auf seinen Sessel im Rathaus Waging (Lkr. Traunstein) zurückkehren. "Ich kann aus gesundheitlichen Gründen mein Amt nicht mehr ausüben", erklärt er in einem Gespräch mit der Heimatzeitung, das in seinem Anwesen in Füging stattfand. Seit 10. Juli ist er wieder zu Hause, bleibt aber weiterhin krankgeschrieben.

Die ständigen Schmerzen im Zusammenhang mit der nur langsam heilenden Wunde an seinem linken Fuß haben ihn zu diesem Schritt bewogen, ähnlich lautende Mahnungen seiner Ärzte gingen schon seit längerem in diese Richtung. Schon seit gut 15 Jahren leidet Häusl an einer erblich bedingten Durchblutungsstörung an den Beinen. Diese Schwäche hatte ihm 2014 einen Vorderfuß und auch am zweiten Bein eine Zehe gekostet – was mit sich bringt, dass der Bürgermeister nicht über längere Zeit stehen kann. Inzwischen wurde ein Antrag auf Feststellung der Dienstunfähigkeit gestellt, eine Untersuchung im Gesundheitsamt hat diese Woche stattgefunden, und Häusl hat keinen Zweifel, dass ihm aufgrund seines Gesundheitszustandes die Dienstunfähigkeit bescheinigt werden wird.

Dass ihm das nicht leicht fällt, dürfte jedem klar sein, der weiß, wie sehr der Waginger Bürgermeister an seinem Posten hängt; immerhin ist er schon seit 1990 in der Kommunalpolitik tätig und war von Anfang an immer einer der Bürgermeister-Stellvertreter: "Ich habe meinen Job immer sehr gern gemacht", betont er, "das ist der Beruf, den ich immer wollte, und ich hätte noch so viele Ideen." − heLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 11. August, der Südostbayerischen Rundschau.