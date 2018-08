"Jedermann" auf der Ruhpoldinger Kurhausterrasse

Das Spiel vom Sterben eines reichen Mannes wird heute gezeigt. − Foto: Kulturbühne Das Spiel vom Sterben eines reichen Mannes wird heute gezeigt. − Foto: Kulturbühne



"Jedermann", das berühmte Stück von Hugo von Hofmannsthal in der Textfassung von Thomas Mack, zeigt eine Gruppe semiprofessioneller Schauspieler am heutigen Samstag (11. August 2018) ab 19.30 Uhr auf der Kurhausterrasse in Ruhpolding. Der Rauschberg im Hintergrund wird als imposantes Bühnenpanorama dienen.

In diese Neuinszenierung wurde nicht nur die Rolle des Teufels wieder aufgenommen, sondern auch ein paar Textpassagen aus dem frühen Hofmannsthalstück: "Der Tor und der Tod"; dieser kann als eine Urfassung des Jedermanns angesehen werden. Die 19 Darsteller aus dem Gebiet zwischen München und Salzburg freuen sich auf zahlreichen Besuch gemäß ihrem Motto: "Wir spielen nicht nur den, sondern auch für Jedermann." Karten gibt es in der Tourist Info; Restkarten an der Abendkasse. − red