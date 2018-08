Workshop im Bauernhofmuseum: Naturkosmetik für die Füße

Unsere Füße tragen uns durchs Leben und müssen so einiges aushalten. Dabei ist es ganz einfach, mit wenigen Zutaten natürliche Pflegeprodukte selbst herzustellen. Am heutigen Samstag (11. August 2018) von 15 bis 17 Uhr können Interessierte an einem Workshop im Bauernhausmuseum Amerang des Bezirks Oberbayern teilnehmen.

Die Naturpädagogin und pharmazeutisch-technische Assistentin Sieglinde Schuster-Hiebl erläutert, welche Eigenschaften Heilpflanzen haben und wie sie in Naturkosmetika eingesetzt werden können. Nach einem informativen Spaziergang durch die Museumsgärten und Wiesen werden im Anschluss gemeinsam eine entspannende Fußcreme und ein wohltunendes Badesalz hergestellt. Außerdem gibt es viele praktische Tipps zu Naturkosmetika. − red