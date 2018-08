Sonnenuntergang mit schweren Jungs genießen

Der "Sundowner" in der Theaterfabrik Traunreut findet am heutigen Samstag (11. August 2018) ab 20 Uhr als Sommer-Party-Event auf der großen Dachterrasse statt. Für die passende Musik sorgen die Heavy-Boys. Falls das Wetter nicht mitspielt, wird in den Theatersaal ausgewichen. Die Heavy-Boys bezeichnen sich selbst als "die herrlich unperfekteste Band", sind aber ein zuverlässiger Garant für lässige Feierabendlaune. Und natürlich gibt es neben der Livemusik reichlich Kulinarik und regionale Getränke. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Peter Mollner