Burschen-Gaufest in Lampoding

Ein prächtiger Festzug ist der Höhepunkt des jährlichen Burschengaufestes – unser Bild entstand 2014 in Unterneukirchen. An diesem Sonntag (12. August 2018) ist es wieder so weit: Die Burschen- und Dirndlschaften treffen sich zum Gaufestsonntag in Lampoding, wo der örtliche Burschen- und Arbeiterverein gleichzeitig sein 110-jähriges Bestehen feiert.

Ab 8 Uhr werden die Vereine empfangen, und zum Frühschoppen spielt die Blaskapelle Kirchanschöring auf. Um 9.30 Uhr formiert sich der Kirchenzug, um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit anschließendem Festzug, ehe im Festzelt das Mittagessen serviert wird sowie die Weit- und Meistpreise vergeben werden. Dazu spielt die Musikkapelle Surheim, das Bierzeltfinale gestaltet die Musikkapelle Tengling. − red/Foto: Kamhuber