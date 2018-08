Bobby-Car statt Einsatzfahrzeug: Crowdfunding-Video der Feuerwehr

Im Löschfahrzeug finden nicht alle Platz. Deshalb müssen die Feuerwehrler noch auf die Privatautos ausweichen. −Quelle: Video Im Löschfahrzeug finden nicht alle Platz. Deshalb müssen die Feuerwehrler noch auf die Privatautos ausweichen. −Quelle: Video



Laut dröhnen die Sirenen über Ising und stören die Idylle. Kurz darauf rasen Autos die Auffahrt zur Feuerwache hinauf. Die Feuerwehrmänner und -frauen verlieren keine Sekunde. So schnell wie möglich werfen sich die freiwilligen Helfer in ihre Uniformen und laufen zu ihrem Löschwagen. Doch schon bald geht nichts mehr – das Auto ist voll, und die Feuerwehrler stapeln sich im Inneren wie die Ölsardinen. Zwei Männer finden noch auf dem Dach Platz. Allen anderen bleibt nichts anderes übrig, als auf den Drahtesel auszuweichen. Ein Feuerwehrmann muss sogar mit dem Bobby-Car zum Einsatzort düsen.

Ganz so dramatisch wie in ihrem humorvollen Crowdfunding-Video sieht der Einsatzalltag der Freiwilligen Feuerwehr Ising zwar nicht aus. Statt auf Rad und Bobby-Car müssen die Floriansjünger aber auf Privatautos zurückgreifen, weil im Löschfahrzeug nur sechs Personen Platz finden. "Das ist zwar genug für den Ersteinsatz, aber weil die Autos keine Funkverbindung besitzen, kostet uns das wertvolle Zeit", erklärt Leo Siglreitmeier, der Zweite Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ising. Die Gemeinde habe die Feuerwehr erst im vergangenen Jahr mit einem Löschfahrzeug für sechs Personen versorgt. Aber um schneller mehr Personal und Material and den Einsatzort zu schaffen, habe man beschlossen, vom Ersparten der vergangenen Jahre einen Mannschaftstransportwagen zu kaufen, der neun weiteren Personen Platz bietet. "Der macht aber weder Tatütata, noch ist er rot", so Siglreitmeier. Neben Martinshorn und roter Farbe fehlen auch noch Blaulichtbalken und Digitalfunk. Unter dem Motto "Am Steuer zum Feuer" haben die freiwilligen Helfer deshalb eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Grundausstattung für den neuen Mannschaftstransportwagen zu ermöglichen.

