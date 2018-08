Wandern mit Pia Mix: Wunderbare Ausblicke auf dem Mühlberg

Von Mühlberg aus hat man einen schönen Blick auf den Waginger See und den Ort Gaden mit der Kirche St. Rupertus. − Foto: Mix Von Mühlberg aus hat man einen schönen Blick auf den Waginger See und den Ort Gaden mit der Kirche St. Rupertus. − Foto: Mix



Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerische Rundschau setzen in der Wochenend-Ausgabe 11./12. August 2018, die beliebte Serie mit Wandertipps der freien Mitarbeiterin Pia Mix fort. Im siebten Teil geht es von Waging zur Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung – im Volksmund Maria Mühlberg – in wahrhaft idyllischer Lage auf dem Mühlberg. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den Waginger See und die Umgebung. Es gibt mehrere kurze Wege dort hinauf – und einen etwa einstündigen Rundweg, der auch die Rupertuskirche in Gaden mit einschließt.

Der Rundweg nach Mühlberg und zurück dauert bei gemütlichem Gehen eine bis eineinhalb Stunden. Der Weg aufwärts ist mäßig ansteigend, abwärts geht es auf Stufen über den Kreuzweg. Der herrliche Ausblick lohnt die leichte Anstrengung allemal. Parken kann man an der Kneippanlage in Angerpoint und findet dort bei sommerlichen Temperaturen auch gleich eine Abkühlung. − red