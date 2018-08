Spannende Schätze geborgen

Zu sehen sind Grabungen an einem mittelalterlichen Pflaster, das östlich des abgerissenen Rathauses in Seebruck gefunden worden ist. Es ist nicht klar, ob hier einst eine mittelalterliche Straße verlief oder ob es sich um ein Hofpflaster gehandelt hat. − Fotos: Müller Zu sehen sind Grabungen an einem mittelalterlichen Pflaster, das östlich des abgerissenen Rathauses in Seebruck gefunden worden ist. Es ist nicht klar, ob hier einst eine mittelalterliche Straße verlief oder ob es sich um ein Hofpflaster gehandelt hat. − Fotos: Müller



Die rund vierwöchigen archäologischen Ausgrabungen um die Baugrube des künftigen Rathauses in Seebruck haben einige interessante Funde aus längst vergangenen Zeiten ans Tageslicht gebracht. Ziemlich zu Beginn der Arbeiten war auf Höhe des Weinlokals "Taverna" eine Pflasterung zum Vorschein gekommen, bei der es sich aber nicht, wie ursprünglich verlautbart wurde, um eine Römerstraße handelt. "Die in der Pflasterung beziehungsweise im Lehm aufgefundene Keramik lässt darauf schließen, dass wir es hier mit einer mittelalterlichen Straße, einem Vorplatz oder einer Hofpflasterung zu tun haben", so Archäologin und Grabungsleiterin Ramona Baumgartner, die mit ihrer Archäologie-Firma jeweils fünf Tage die Woche vor Ort war.

Da man aufgrund des räumlich eingeschränkten Grabungsbereiches keine genaue Grenze der Pflasterung ausmachen habe können, sei es schwierig, einzuschätzen, um was es sich wirklich gehandelt habe, so Baumgartner. Erschwerend kam bei der Freilegung hinzu, dass die einst mitten auf das besagte Pflaster gepflanzte und heuer gefällte Kastanie mit ihrem weitläufigen Wurzelwerk über die Jahrzehnte so gut wie jeden Spalt zwischen den unbearbeiteten Pflastersteinen in Beschlag genommen hatte. "Wir konnten die Wurzeln nicht einfach rausziehen, sonst hätten wir zu viel zerstört, mussten besonders behutsam vorgehen", gab Baumgartner zu bedenken. Auch wenn sich die Arbeiten dadurch erschwert hätten, "hat es wegen uns keine Bauverzögerung gegeben", stellte die Archäologin klar.

