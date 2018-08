"Bei Vollmond spinnen die Fische"

Ein hungriger Möwenschwarm umkreist das Boot von Martin Kreuz, Berufsfischer aus Übersee, bei seiner Ausfahrt in den frühen Morgenstunden. − Fotos: Siemers (3)/privat (2) Ein hungriger Möwenschwarm umkreist das Boot von Martin Kreuz, Berufsfischer aus Übersee, bei seiner Ausfahrt in den frühen Morgenstunden. − Fotos: Siemers (3)/privat (2)



Das weiße Mondlicht spiegelt sich geisterhaft auf der Wasseroberfläche. Wind frischt auf, als das Fischerboot aus der kleinen Hütte am Lachsgang hinausgleitet und sich seinen Weg durch die Wellen bahnt. Es ist noch stockfinster in diesen frühen Morgenstunden, wenn Martin Kreuz seine Fangplätze aufsucht. Jeden Morgen um 4 Uhr beginnt für den Berufsfischer aus Übersee der Arbeitsalltag.

Zuvor hatte er auf seinem Hof im Unterland den kleinen Lieferwagen voll gepackt mit leeren Kästen und einer großen Styroporkiste mit Eis. Nach wenigen Minuten parkt der junge Fischer vor seiner Fischerhütte neben dem Vogelaussichtsturm am Lachsgang. Schnell sind die Kisten im Boot verstaut, der Motor ist gestartet, und raus geht es auf den See. Ruderten seine Vorfahren noch mit Holzkähnen übers Wasser, benutzt Martin Kreuz ein Edelstahl-Boot mit Motor.

Ohne Probleme findet der 26-Jährige seinen ersten Fangplatz – eine Boje ist mit Leuchtband gekennzeichnet und blinkt im Licht der Stirnlampe des Fischers. Geschickt zieht er die Boje ins Boot und schaltet den Motor aus. Jetzt zieht er das Netz Meter für Meter an der Ober- und Unterleine aus dem Wasser und löst die Fische aus den Maschen.



Im Moment fängt Martin Kreuz nur Renken, Brotfische, mit speziellen Netzen. "Die Nachfrage ist gerade sehr groß – wir haben Hochsaison, und ich muss die vielen Kundenwünsche erfüllen", erklärt er. Erst in einigen Wochen fängt er wieder andere Fischarten wie Brachse, Aal und Hecht. Seine Freude ist groß, wenn auch mal eine besondere Beute in den Maschen zappelt, wie Zander, Karpfen, Schleie, Seesaibling, Rapfen oder gar eine Seeforelle. Diese bietet der Fischer sofort "Spezialkunden" per Handy an.

Nur bei Vollmond geht weniger Beute ins Netz: "Dann spinnen der Mensch und das Tier – und auch der Fisch." Gerne erinnert sich der Fischer aus dem Unterland an einen besonderen Fang vor einiger Zeit: Hier zog er einen 1,15 Meter langen Hecht aus dem Wasser. Mit einem alten Gewehr aus dem Krieg, das sich ebenfalls einmal im Netz befand, konnte Martin Kreuz allerdings weniger anfangen.

