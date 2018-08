Flüchtling aus Traunreut besteht Ausbildung zum Altenpfleger

Als Übersetzer beim Café International und in den Unterkünften hilft der junge Afghane in seiner Freizeit seinen Landsleuten. Mit seiner Festanstellung als Pfleger kann er nun auch seine Wohnung in Traunreut finanzieren und sich um alte Menschen kümmern, als wären es seine Familienmitglieder. − Foto: mix Als Übersetzer beim Café International und in den Unterkünften hilft der junge Afghane in seiner Freizeit seinen Landsleuten. Mit seiner Festanstellung als Pfleger kann er nun auch seine Wohnung in Traunreut finanzieren und sich um alte Menschen kümmern, als wären es seine Familienmitglieder. − Foto: mix



Er hat’s geschafft! Miragha Gholami ist 2010 aus Afghanistan geflohen und lebt seit 2013 im Landkreis Traunstein. Kürzlich hat er seine Ausbildung zum staatlich geprüften Altenpfleger erfolgreich abgeschlossen. Der gut integrierte, fleißige junge Mann hat bereits einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche und freut sich auf seine Arbeit bei einem ambulanten Pflegedienst.

Der 28-Jährige kehrte seinem Heimatland den Rücken, weil viele Lehrkräfte der Universität, wo er ein Studium für den Lehrberuf begonnen hatte, eingesperrt wurden. Das Studium wurde verboten und auch ihm drohte Gefängnis. Er ging zunächst in den Iran, wo er ein Jahr lang lebte und sich als Verkäufer Geld für die Flucht nach Europa verdiente. 2011 kam er auf gefährlichen Wegen über Griechenland und Italien nach Österreich, wo er zwei Jahre bleiben konnte. Als ihm jedoch die österreichischen Behörden mit der Abschiebung drohten, machte er sich auf nach Deutschland und lebte 2013 erst einmal in der Sammelunterkunft in Engelsberg (Landkreis Traunstein).



Im Herbst 2015 begann er dann eine Ausbildung zum Altenpfleger im AWO Seniorenzentrum Traunreut. "Ich mag gern alten Menschen helfen", lautet seine schlichte Antwort auf die Frage, warum er sich gerade diesen Beruf ausgesucht hat. Andere Menschen könnten oft nicht verstehen, wie er es schafft, alte Menschen zu pflegen, zu waschen, zu füttern. "Ich denke mir dabei immer, ich kümmere mich um jemanden aus meiner Familie", erklärt er und fügt hinzu: "Ich werde auch mal alt und bin dann froh, wenn mir jemand hilft."

Im ersten Ausbildungsjahr beinahe gescheitert

Mit großem Eifer stürzte er sich in seine Ausbildung, obwohl er anfangs noch nicht so gut Deutsch konnte. Aus diesem Grund wäre er auch im ersten Ausbildungsjahr beinah gescheitert. Er hatte zwar im Zeugnis überwiegend gute Noten, doch in zwei Fächern stand eine Fünf auf dem Blatt, die auf seine mangelhaften Sprachkenntnisse zurückzuführen waren.

