Spender finanzieren neues Kühlfahrzeug für Traunreuter Tafel

Gesegnet wurde das neue Kühlfahrzeug von den beiden Traunreuter Pfarrern Thomas Tauchert (links) und Stefan Hradetzky im Beisein der Gäste und Tafel-Vorsitzender Rosl Hübner (rechts). − Foto: mix



Die Traunreuter Tafel kann sich über ein nagelneues Kühlfahrzeug freuen, das an sechs Tagen pro Woche unterwegs ist, um Lebensmittel einzusammeln. Die Kosten für das Fahrzeug konnten rein durch Spenden abgedeckt werden.

Schon seit mehreren Jahren sei klar gewesen, dass das bisherige Kühlfahrzeug aus dem Jahr 2008 ersetzt werden muss, erläuterte Rosl Hübner, Leiterin der Tafel, anlässlich der Weihe des neuen Fahrzeuges. Lange Zeit habe sie allerdings nicht gewusst, wie die Kosten dafür gestemmt werden sollen. Auf einen "Bettelbrief" hin, wäre jedoch rasch klar gewesen, dass genug Geld zusammenkommen kann.

Die Modelle verschiedener Marken der Traunreuter Autohäuser wurden daraufhin verglichen und die Entscheidung fiel letztendlich auf einen Opel Vivaro im Wert von 51900 Euro. Aufgrund eines speziellen Rabattes, den Opel für soziale Zwecke vergibt, verblieb ein Kaufpreis von 35000 Euro, der komplett mit Spenden abgedeckt werden konnte. Die großzügigen Spender sind die Johannes-Heidenhain-Stiftung GmbH, Kreissparkasse Traunstein-Trostberg, das P-Seminar des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums Traunreut, die katholische Pfarrgemeinde "Zum Heiligsten Erlöser" Traunreut und VR meine Raiffeisenbank. Einen Zuschuss gab es auch über den Bundesverband der Deutschen Tafeln aus der Lidl-Pfandstiftung.

Die Fahrer der Traunreuter Tafel sind mit dem Auto an sechs Tagen in der Woche unterwegs, um bei Supermärkten, Bäckern, Discountern im Umkreis von etwa 60 Kilometern Lebensmittel abzuholen und nach Traunreut zu bringen. Dort erfolgt jeden Montag, Mittwoch und Freitag die Ausgabe an derzeit rund 400 bedürftige Menschen aus der Stadt. Ehrenamtliche Helfer werden immer gesucht. − mix

