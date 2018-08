In drei Wochen beginnt das Trostberger Volksfest

Der Aufzug der Vereine zum Trostberger Volksfest ist immer eine gesellige Veranstaltung. Vom Vormarkt aus marschiert der Festzug wie auf diesem Foto vom vergangenen Jahr zum Volksfestplatz. − Foto: Frei Der Aufzug der Vereine zum Trostberger Volksfest ist immer eine gesellige Veranstaltung. Vom Vormarkt aus marschiert der Festzug wie auf diesem Foto vom vergangenen Jahr zum Volksfestplatz. − Foto: Frei



Zum Ende der Sommerferien, wenn die Sonne nicht mehr so heiß vom Himmel brennt, ist in Trostberg Volksfestzeit. Heuer wird von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 9. September, auf dem Volksfestplatz gefeiert. Für den langjährigen Festwirt Fritz Aigner wird das die letzte Wiesn unter seiner Regie sein. Er verabschiedet sich am Sonntag mit Sonderpreisen von seinen Gästen.

Zunächst einmal geht es am Freitag, 31. August, um 17 Uhr gemütlich auf dem Vormarkt mit einem Standkonzert der Stadtkapelle los. Dort stellen sich die Brauereien, Vereine und Stadtvertreter zum Festzug auf, der ab 17.30 Uhr über die Traunsteiner und Schwarzauer Straße zum Volksfestplatz zieht. Um 18 Uhr wird Bürgermeister Karl Schleid mit dem Bieranstich das Volksfest eröffnen.

Der Vergnügungspark ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, die Festzelt-Küche ab 13 Uhr. Am Samstag, 1. September, sorgen ab 19 Uhr "De junga Grünthaler" im Bierzelt für Stimmung. Am Sonntag, 2. September, spielen ab 11 Uhr "Die drei Muh-Hagln" auf. Festwirt Fritz Aigner sagt zu seinen Gästen "Servus" und bedankt sich mit Sonderpreisen zum Mittagstisch. Ab 16 Uhr spielt wieder die Stadtkapelle Trostberg auf.

An den folgenden Tagen spielen unter anderem die Rosenheimer Rock-Pop-Party-Coverband "Flash-Dance", "Die Rottaler", die "Wolfsegger" sowie "14 Hoibe". − luh

Mehr darüber lesen Sie am Montag, 13. August, im Trostberger Taglatt und Traunreuter Anzeiger.