Bruck’nfest in Truchtlaching: Highlife am Alzufer

Das Wasser der Alz funkelte beim Truchtlachinger Bruck‘n-Fest am Abend mit Fackeln und Kerzenlicht um die Wette. − Fotos: Benekam Das Wasser der Alz funkelte beim Truchtlachinger Bruck‘n-Fest am Abend mit Fackeln und Kerzenlicht um die Wette. − Fotos: Benekam



Einmal im Jahr herrscht in Truchtlaching an der Alz der Ausnahmezustand. Aus allen Himmelrichtungen strömen Menschen mit Feierlaune zur Alzbrücke, an deren Ufer sich der weitläufige Badestrand in eine pulsierende Partymeile verwandelt. Das Bruck‘n-Fest zu Truchtlaching schlägt im wahrsten Wortsinn Brücken – von Landkreis zu Landkreis, von Mensch zu Mensch und ist, wie sich offenbar längst herumgesprochen hat, eines der angesagtesten Sommerfeste im Chiemgau.

Da ist alles im Flow. Der DLRG-Ortsverband Seeon-Truchtlaching als Veranstalter sorgte auch heuer wieder dafür, dass keine unliebsamen Stromschnellen die Feierlaune am Alzufer trübten. Bei inzwischen 21-jähriger Erfahrung läuft alles Hand in Hand: Vorausschauende Planung und ein gut funktionierendes Festmanagement ließen bei rekordverdächtigem Besucherandrang und optimalen Wetterbedingungen Partylaune pur aufkommen. − kb

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 13. August 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.