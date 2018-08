24.209 Kilometer für den Klimaschutz geradelt

Mit Urkunden und Preisen zeichnete Oberbürgermeister Christian Kegel (Zweiter von links) die erfolgreichsten Teilnehmer beim Traunsteiner Stadtradeln aus. Das Foto zeigt links Ernst Schropp (Dritter der Einzelwertung), rechts vom OB Benedikt und Peter Drechsler von der Siegermannschaft "Lupo" sowie Alois Gartner (rechts) vom Team der Polizei Traunstein, das den zweiten Platz belegte. − Foto: Buthke Mit Urkunden und Preisen zeichnete Oberbürgermeister Christian Kegel (Zweiter von links) die erfolgreichsten Teilnehmer beim Traunsteiner Stadtradeln aus. Das Foto zeigt links Ernst Schropp (Dritter der Einzelwertung), rechts vom OB Benedikt und Peter Drechsler von der Siegermannschaft "Lupo" sowie Alois Gartner (rechts) vom Team der Polizei Traunstein, das den zweiten Platz belegte. − Foto: Buthke



Im Juli haben sich in Traunstein 62 Radler in zehn Teams bei der Aktion Stadtradeln des Klimaschutz-Bündnisses auf das Fahrrad geschwungen, um etwas Gutes für den Natur- und Klimaschutz zu tun. Die erfolgreichsten Mannschaften und Einzelfahrer zeichnete Oberbürgermeister Christian Kegel vor dem Rathaus mit Urkunden und diversen Preisen aus, die vom Chiemgau-Tourismusverband und den Radsportfirmen Mayer und Schneider zur Verfügung gestellt wurden.

Die Teilnehmer des Traunsteiner Stadtradelns legten in elf Tagen 24.209 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, was nach Kegels Worten einer Kohlendioxid-Vermeidung von 3438 Kilogramm entspricht. In der Einzelwertung siegte Ralph Joerger vom Team der "Lustigen Listigen Traunsteiner Radler" mit 1552 Kilometern, bei den Mannschaften erreichte das Team "Lupo" mit 16 Radlern den ersten Platz mit der Gemeinschaftsleistung von 4947,1 Kilometern. − bjr

